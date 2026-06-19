Угроза атаки БПЛА в Сочи: сирены включены, идет отражение дронов

Мэр Сочи Прошунин объявил угрозу атаки БПЛА

Общество

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Соответствующее заявление опубликовал в своем телеграм-канале мэр города Андрей Прошунин. По данным регионального оперативного штаба, в городе включены сирены системы оповещения, ведется отражение налета БПЛА.

В связи с происшествием Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось о том, что в Сочи усилили контроль за джиппингом и качеством фруктов на пляжах.

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