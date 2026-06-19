«Банановый экстрим». Мужчину, евшего бананы на ЛЭП, снова отправили в психбольницу

В Приморском крае сотрудники полиции задержали мужчину, который забрался на опору линии электропередачи в районе поселка Волчанец и снимал себя на видео.

Кадры, на которых человек без страховки сидит на вершине конструкции и ест банан, а также выполняет физические упражнения на фонарном столбе, активно распространялись в местных пабликах.

Как сообщили в УМВД по Приморскому краю, задержание провели сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Партизанский». Выяснилось, что мужчина страдает тяжелым психическим расстройством. Во время задержания он оказал сопротивление, поэтому полицейским пришлось применить физическую силу. Сейчас задержанный передан медикам и помещен в стационар закрытого типа.

В ведомстве также отметили, что ранее суд уже постановил направить этого гражданина на принудительное лечение в психиатрическом учреждении. Однако пациент самовольно покинул больницу и перестал являться на приемы.

«В связи со склонностью мужчины к совершению противоправных поступков мировой судья постановил применить к нему меры процессуального принуждения в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь», — говорится в сообщении УМВД.

Ранее сообщалось о том, что Минздрав изменил стандарт лечения шизофрении.