Полузащитник сборной Канады получил жуткую травму в матче с Катаром: его унесли с поля на носилках

Полузащитник сборной Канады и итальянского «Сассуоло» Исмаэль Коне получил серьезную травму в матче с Катаром (6:0) на чемпионате мира. Катарский полузащитник Ассим Мадибо в жестком подкате въехал ему в ногу.

Сразу стало понятно, что травма серьезная. За голову схватились игроки обеих команд, а канадцы обступили своего товарища по команде, закрыв его от телекамер. В итоги Коне покинул поле на носилках. Вероятно, у него перелом левой ноги.

Мадибо же получив красную карточку. В первом тайме у Катара уже был удален Хомам Аль-Амин, так что азиатская сборная осталась вдевятером. К моменту удаления Мадибо счет уже был 3:0, а имея на два игрока больше, Канада забила еще трижды.

Победа над Катаром стала для Канады исторической — первой на чемпионатах мира. До этого было шесть поражений на двух турнирах, а также ничья с Боснией и Герцеговиной на нынешнем турнире.