ISU приоткрыл форточку для российских фигуристов, но теперь чинит новые препоны

Международный союз конькобежцев (ISU) летом принял решение допустить российских фигуристов к соревнованиям под своей эгидой в нейтральном статусе. Победа получилась неполной не только из-за этого обидного статуса, но еще и потому, что организация сделала все возможное, чтобы возвращение россиян получилось максимально долгим и сложным.

Украинские козни

4 сентября в Японии стартует «Челленджер» Kinoshita Group Cup, на котором готовились стартовать Петр Гуменник, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Александра Трусова, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и другие — мощнейший состав.

Однако накануне стало известно, что Марка Кондратюка заменит Владислав Дикиджи. По данным «СЭ», причиной замены стало лишение Кондратюка нейтрального статуса.

1 сентября Украинская федерация фигурного катания направила в ISU официальное письмо с просьбой пересмотреть нейтральный статус у целого ряда российских спортсменов. В список вошли Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Григорий Федоров, София Дзепка, Александра Трусова, Камила Валиева, а также пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Официально о причине снятия Кондратюка не сообщалось. В ISU отделались туманным комментарием. Если и на самом деле причина в нейтральном статусе, можно опасаться новых банов.

Сложности со статусом

Фото: [ Александра Степанова и Иван Букин/ФФККР ]

ISU, с одной стороны, облегчил получение нейтрального статуса для россиян. С другой, остается немало подводных камней. Так, получить разрешение выступать на международных соревнованиях будет крайне сложно тем, кто раньше уже сталкивался с отказом в нейтральном статусе.

Так, сложности возникли у танцоров Александры Степановой и Ивана Букина, а также у пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Ранее их без объяснения причин не пустили на Олимпиаду.

ISU упорно не публикует списки «отказников». И вообще, не сообщает об отказе в статусе. Просто спортсмены его не получают и находятся в подвешенном состоянии.

«Я вообще не понимаю, в чем проблема в этой ситуации, и не знаю, в чем причина этих проблем. Отказ ведь Александре и Ивану тоже не приходил. Нас просто держат в неведении. Никто не может выйти на ISU и пообщаться с ними. Почему-то они для нас недосягаемы. Нам остается только ждать», — возмущался тренер Александр Жулин по поводу ситуации со Степановой и Букиным.

ISU по ходу меняет правила игры

ISU принял решение о допуске россиян уже после того, как были сформированы составы участников на этапы Гран-при. Однако возможность пробиться на них сохранялась: побеждай на «Челленджерах» — и занимай первое место в списке запасных, а там кто-нибудь из заявленных ранее участников почти наверняка снимется.

Ранее в ISU говорили о необходимости повысить статус «Челленджеров», но как только на них стали заявляться россияне, правила изменили. Теперь победитель турнира становится не первым, а последним в очереди, так что его участие в Гран-при практически исключено. А серебряный призер, какой бы результат он ни набрал, вообще в эту очередь не попадает. Запросто может сложиться ситуация, когда на том же Kinoshita Group Cup россияне будут соревноваться друг с другом и друг у друга отбирать рейтинговые очки.

Фото: [ Петр Гуменник/ФФККР ]

Еще одно «революционное» изменение касается Петра Гуменника и Аделии Петросян. В ISU решили не считать в рейтинге выступления на Олимпиаде и квалификационном олимпийском турнире. После своих прокатов в Милане россияне стояли бы первыми в очереди на этап Гран-при.

Но возвращение россиян неизбежно. На первом этапе юниорского Гран-при в китайском Сиане все российские фигуристы убедительно победили (было по одному представителю в каждом виде программы). На втором этапе в Риге русских не могло быть по определению. Баллы, которые получили победители этапа в Латвии, уступают тем, которые были у лучших в Сиане. Игнорировать подобные факты становится все неудобнее.