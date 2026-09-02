«Бутерброд стал доступнее». Сливочное масло подешевело на 8,5% за год

Сливочное масло стало продуктом, продемонстрировавшим наибольшее снижение цен в России по итогам года.

Как сообщает ТАСС, на полях Восточного экономического форума заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов отметил, что средняя розничная стоимость данного продукта уменьшилась на 8,5% в годовом сопоставлении.

«Самым подешевевшим за год продуктом стало сливочное масло. Средние розничные цены на него в России за год снизились на 8,5%», — заявил он.

В тройку лидеров по снижению цен также вошли: яблоки, подешевевшие на 5,4%, а также сыры, стоимость которых стали дешевел на 2,6%.

Ранее сообщалось о том, что рост цен на чай связан с энергией и трудом, а не погодой.