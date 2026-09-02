«Золотое время для уроков». Минпросвещения утвердило график с 8:00 до 19:00 с перерывом 30 мин

Как сообщил РИА Новости представитель Министерства просвещения РФ, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко, занятия должны начинаться не ранее восьми утра, а при наличии второй смены завершаться не позднее семи часов вечера.

«Режим учебного дня школа устанавливает самостоятельно и закрепляет его в своем локальном нормативном акте. При этом должны учитываться следующие требования СанПиН: уроки могут начинаться не ранее 8.00, все основные учебные занятия должны закончиться не позднее 19.00», — пояснил Костенко.

Представитель ведомства также обратил внимание на необходимость соблюдения интервала между завершением основных уроков и началом дополнительных занятий либо следующей смены — он должен составлять не менее получаса.

Кроме того, для программ дополнительного образования предусмотрены отдельные временные рамки. Для детей младше семи лет такие занятия должны оканчиваться не позднее 19.30, для учащихся 8–15 лет — не позднее 20.00, для подростков 16–18 лет — не позднее 21.00.

Ранее сообщалось о том, что Минпросвещения заявило, что первоклассникам нужна 40-минутная динамическая пауза на воздухе.