«Отгулы сгорают за год». Россиянам напомнили о праве на оплачиваемый отдых

Россияне имеют право на оплачиваемый выходной или отгул в случае сверхурочной работы, выхода в праздничные или выходные дни, а также в дни сдачи крови и при прохождении диспансеризации, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Парламентарий отметил, что к нему на прием часто приходят граждане, которые не знают о своем праве на оплачиваемый отдых в таких ситуациях. По его словам, это право закреплено в законе.

Согласно статье 153 ТК РФ, при работе в выходной или праздничный день сотрудник может взять другой день отдыха. В этом случае работа оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается. Отгулы за работу в выходные необходимо использовать в течение года, иначе они сгорают, компенсация возможна только при увольнении.

Статья 152 ТК РФ позволяет компенсировать переработку дополнительным временем отдыха, но не менее отработанного сверхурочно. Замена денежной компенсации на отгул возможна исключительно по желанию работника — работодатель не вправе навязывать такое решение.

Кроме того, Свищев напомнил, что статья 186 ТК РФ гарантирует донорам сохранение среднего заработка как за день сдачи крови, так и за дополнительный день отдыха. Оба дня должны быть оплачены.

Что касается диспансеризации, то, согласно статье 185.1 ТК РФ, работники до 40 лет имеют право на один оплачиваемый день раз в три года, старше 40 лет — один день ежегодно, предпенсионеры и работающие пенсионеры — два дня ежегодно.

Ранее сообщалось о том, что отдых в Абхазии в бархатный сезон потребует от ₽30–40 тысяч.