«653 тыс. за два года». Кто может выйти на пенсию досрочно и сколько за это заплатят?

Женщины, чей страховой стаж превышает 37 лет, и мужчины со стажем от 42 лет вправе выйти на пенсию на 24 месяца раньше общеустановленного срока. Сумма выплат за этот период может составить порядка 653 тыс. рублей. Такой расчет в интервью изданию «Газета.Ru» привел кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Расчет сделан исходя из средней пенсии по старости в размере 27 224,3 рубля в месяц. Фактическая сумма будет зависеть от индивидуального размера назначенной гражданину выплаты. При этом воспользоваться льготой женщины могут не ранее 55 лет, мужчины — не ранее 60 лет. Для назначения страховой пенсии также требуется не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», — отметил эксперт.

Балынин добавил, что продолжительность стажа влияет и на размер больничного. При стаже до пяти лет пособие составляет 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, свыше восьми лет — 100%. При среднедневном заработке 2,2 тыс. рублей работник со стажем менее пяти лет получит за день болезни 1320 рублей, а со стажем от восьми лет — 2,2 тыс. рублей. За 12 дней разница достигнет 10 560 рублей.

Экономист подчеркнул: любая неофициальная занятость наносит долгосрочный финансовый урон. Проверить учтенный стаж и количество пенсионных коэффициентов можно по выписке из индивидуального лицевого счета. В стаж включаются периоды работы и иной деятельности, за которые уплачивались страховые взносы, а также отдельные нестраховые периоды, предусмотренные законом.

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