«Водяная блокада». Половина Екатеринбурга осталась без воды

Жители нескольких районов Екатеринбурга столкнулись с перебоями в подаче воды. Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, без водоснабжения остались десятки тысяч горожан.

Речь идет о микрорайонах Уралмаш, Эльмаш, Сортировка, Пионерский и ВИЗ. По данным источника, жалобы от жителей начали поступать еще накануне вечером. В части домов отсутствует только горячая вода, в других — водоснабжение прекращено полностью.

В городской администрации заявили, что отключения связаны с повреждениями на сетях водоканала. На предприятии обещали восстановить подачу воды к полуночи 2 сентября. Однако в диспетчерских службах информация разнится: в одних называют сроком 5 сентября, в других — говорят о «бессрочном» отключении.

В начале августа в Екатеринбурге уже возникали масштабные проблемы с водоснабжением. Тогда из-за ухудшения качества воды в источниках водоканал увеличил дозу реагентов, что вызвало выход из строя фильтров на Западной фильтровальной станции, сообщали на предприятии.

Ранее сообщалось о том, что Мособлводоканал за неделю провел 168 плановых работ по подготовке сетей к зиме.