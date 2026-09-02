«Карманный инвестор». 66% родителей поддержат бизнес детей, но 43% отправят сначала в «чужие» офисы

Более половины россиян (66%) поддерживают стремление своих детей заниматься предпринимательством. Такие данные приводит Колледж городских предпринимателей по итогам опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru» .

Среди родителей, одобряющих бизнес-начинания детей, 23% готовы оказать помощь сразу, еще 43% — после того как ребенок получит практический опыт в выбранной сфере. Отговорить ребенка от открытия собственного дела планируют 11% респондентов.

Большинство опрошенных (62%) готовы инвестировать в бизнес-проект ребенка от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. До 100 тыс. рублей выделят 19%, свыше 500 тыс. — еще 19%.

Главным преимуществом предпринимательства каждый второй участник назвал самостоятельность в принятии решений. Более высокий потенциальный доход привлекает 38% родителей, независимость от работодателя — 37%.

Наиболее перспективной сферой для детского бизнеса 41% опрошенных считают ИТ и цифровые технологии. Строительство и ремонт выбрали 35%, онлайн-образование и дополнительное обучение — 33%.

Среди родителей, готовых финансировать проект, 41% сначала потребуют грамотный бизнес-план. Для 29% ключевым условием станет невысокий уровень риска, для 17% — перспективность идеи.

Самостоятельность назвали главным качеством успешного предпринимателя 43% респондентов. Также в пятерку лидеров вошли инициативность, умение налаживать связи, готовность рисковать и креативность.

В опросе приняли участие около 1 тыс. россиян.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье достроили бизнес-центр с ресторанами и SPA.