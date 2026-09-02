Дикиджи заменит Кондратюка на «Челленджере» в Японии

Российский фигурист Марк Кондратюк не сможет выступить на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио. Его заменит Владислав Дикиджи.

По данным источника РИА Новости, близкого к Международному союзу конькобежцев (ISU), у Кондратюка возникли временные проблемы с нейтральным статусом.

Причины загвоздки с документами не сообщаются. Предположительно их связывают с письмом Украинской федерации фигурного катания в ISU. Украинцы попросили пересмотреть нейтральный статус у целого ряда российских спортсменов. В этом списке значился и Кондратюк.

Владислав Дикиджи является чемпионом России 2025 года и серебряным призером в 2024 году. В минувшем сезоне в активе 22-летнего петербуржца победа на одном из этапов Гран-при России и второе место на чемпионате страны по прыжкам.

Kinoshita Group Cup пройдет с 4 по 6 сентября.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о препятствиях для российских фигуристов со стороны ISU.