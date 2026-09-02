«Скидка — только с согласия». Что изменится для продавцов на маркетплейсах с 1 октября?

С 1 октября 2026 года в России вступает в силу закон о платформенной экономике, который, в частности, запрещает маркетплейсам предоставлять скидки за счет продавцов без их добровольного согласия. Об этом в интервью ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

«Предоставление скидки за счет продавца станет возможным только при наличии его согласия», — заявил эксперт, комментируя предстоящие изменения в работе электронных торговых площадок.

Машаров пояснил, что ранее условия сотрудничества — размер комиссий, порядок предоставления скидок и другие параметры — зачастую устанавливались платформами в одностороннем порядке через публичную оферту. Это, по его словам, создавало правовую неопределенность для партнеров.

«У партнеров (продавцов, исполнителей, владельцев ПВЗ) не было четких гарантий, а у платформ — жесткого контроля», — отметил член ОП РФ.

Кроме того, с вступлением закона в силу продавцы будут обязаны размещать карточки товаров только при наличии декларации о соответствии, сертификатов качества и обязательной маркировки, если она предусмотрена законодательством. Также все селлеры и исполнители пройдут проверку через сервисы ЕГРЮЛ, ЕГРИП и портал «Госуслуги».

Машаров подчеркнул, что новый закон формирует единое системное правовое поле для платформенной экономики, повышает прозрачность и безопасность всех участников цифрового рынка, а также устраняет существовавшую правовую неопределенность

Ранее сообщалось о том, что Ozon отменил постоплату в 38 регионах из-за возвратов.