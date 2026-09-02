«Окончательное решение за нами». Путин: союзники по ШОС хотят скорейшего мира, но давления нет

По итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии президент РФ Владимир Путин сообщил журналистам, что государства — участницы объединения выступают за скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине, передает РИА Новости .

Российский лидер подчеркнул: позиция союзников искренна и заслуживает уважения, при этом никто из партнеров не пытается оказывать на Москву неправомерное давление.

Вопросы завершения противостояния регулярно поднимаются в ходе переговоров, причем все дискуссии носят конструктивный характер. Путин добавил, что Россия внимательно изучает поступающие предложения и открыта к диалогу, однако финальное решение остается за ней.

Ранее Путин на саммите ШОС объяснил метафору про косаток и медведей.