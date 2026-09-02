«Удар небесной энергии». Мужчина на Стейтен-Айленде выжил после прямого попадания молнии

Житель нью-йоркского района Стейтен-Айленд остался в живых после того, как в него попал разряд молнии. Инцидент произошел на прошлой неделе, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на самого пострадавшего.

Томас Фахми рассказал, что в четверг он находился на Тодт-Хилл-роуд неподалеку от своего автомобиля — примерно в 5–8 метрах от него — когда неожиданно получил удар стихии. На кадрах с уличной камеры видеонаблюдения видно, как мужчина внезапно рухнул на землю. В беседе с журналистами он признался, что удар молнии ощутил каждой клеткой тела.

«Очень сильное жжение. Покалывание, онемение, боль, сильная боль в обеих ступнях», — описал свои ощущения Фахми.

Несмотря на острую боль, он не потерял сознание: пострадавший самостоятельно поднялся и направился к ближайшему жилому дому, чтобы попросить о помощи. Вскоре ему помогла женщина, заметившая мужчину, лежащего на земле.

Визуальных следов ожогов или тяжелых травм у Фахми не зафиксировали. Его доставили в университетский госпиталь Нортвелл на Стейтен-Айленде, где он провел ночь под наблюдением медиков, а уже на следующий день был выписан.

По статистике американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, на территории США ежегодно фиксируется около 37 млн разрядов молний, достигающих земли. Вероятность того, что удар придется в человека, составляет менее одного случая на миллион. При этом порядка 90% людей, подвергшихся воздействию молнии, выживают.

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