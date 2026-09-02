Новый генеральный директор Apple Джон Тернус будет получать годовую заработную плату в размере $3 млн. Об этом сообщает портал Stock Titan .

Как уточняется в материале, Тернусу предоставлена пропорциональная премия в виде акций с ограниченным правом продажи на 2026 финансовый год с целевой стоимостью 2,5 млн долларов. Кроме того, в 2027 финансовом году ему будет предоставлена ежегодная премия в виде акций с целевой стоимостью $55 млн.

Ранее сообщалось о том, что в Кремле посоветовали пользователям сменить Apple на Android.