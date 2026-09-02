«Горячий сентябрь на Востоке». Взаимный турпоток из России в Китай вырос до 3,3 млн
Глава Минвостокразвития: взаимный турпоток России и Китая достиг 3,3 млн
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Взаимный туристический поток между Россией и Китаем по итогам 2025 года увеличился на 17% и составил 3,3 млн поездок. Об этом в интервью ТАСС накануне Восточного экономического форума сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
«Мы видим, что туристические обмены между Россией и Китаем заметно ускорились. По итогам 2025 года взаимный турпоток вырос на 17% и достиг 3,3 млн поездок. Из них 2,1 млн — это поездки россиян в Китай, еще 1,1 млн — китайских туристов в Россию. Причем 260 тыс. поездок китайских граждан пришлось на Дальний Восток», — сказал министр.
По словам Чекункова, ключевым фактором роста стало снятие визовых ограничений между странами.
«Чем проще человеку пересечь границу, тем легче ему принять решение о поездке — будь то отдых, знакомство с соседней страной или деловой визит», — отметил глава ведомства.
Ранее сообщалось о том, что продажи туров в Китай на осень выросли вдвое, средний чек — ₽190–250 тыс.