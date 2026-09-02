«Горячий сентябрь на Востоке». Взаимный турпоток из России в Китай вырос до 3,3 млн

«Мы видим, что туристические обмены между Россией и Китаем заметно ускорились. По итогам 2025 года взаимный турпоток вырос на 17% и достиг 3,3 млн поездок. Из них 2,1 млн — это поездки россиян в Китай, еще 1,1 млн — китайских туристов в Россию. Причем 260 тыс. поездок китайских граждан пришлось на Дальний Восток», — сказал министр.