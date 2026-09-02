«Цифровая ловушка для малышей». Глава Минпросвещения запретил гаджеты детям до семи лет

Министр просвещения Сергей Кравцов в эфире радио «Комсомольская правда» обратился к родителям с рекомендацией ограничить использование смартфонов и планшетов детьми младше семи лет.

По его словам, раннее знакомство с гаджетами чревато формированием устойчивой цифровой зависимости.

«Не давайте детям до семи лет планшеты и смартфоны. Информационные технологии устроены так, что ребенок "залипает" и не может отвлечься. Это опасная цифровая зависимость», — заявил глава Минпросвещения.

Кравцов подчеркнул, что в дошкольном возрасте гораздо важнее читать детям сказки, поощрять живое общение со сверстниками, посещать музеи и театры. Такой подход, по мнению министра, позволит избежать многих проблем, которые в дальнейшем приходится компенсировать уже в школе.

Ранее сообщалось о том, что Минпросвещения запретило использовать телефоны на уроках с 1 сентября.