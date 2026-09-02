«Жить полноценной жизнью можно». У одного из участников фестиваля ЗОЖ в Хабаровске выявили ВИЧ

В Хабаровске в рамках семейного фестиваля «Парк за ЗОЖ!» медики провели экспресс-тестирование 50 горожан. Один из анализов дал предварительный положительный результат на ВИЧ.

Выездные скрининги на массовых мероприятиях позволяют жителям анонимно проверить свой статус без посещения поликлиники. Мобильные бригады краевого «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» продолжают рейды, в том числе в отдаленных районах.

«Современная медицина научилась успешно сдерживать вирус иммунодефицита, превращая его в управляемый хронический недуг. Главное — вовремя заметить проблему, начать терапию и жить полноценной жизнью, включая создание семьи и рождение здоровых детей», — подчеркивает заведующая отделом профилактики Ольга Мисак.

Ранее сообщалось о том, что более 1,8 млн жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ.