Яркая презентация Заболотного в «Спартаке», массовый отъезд россиян в Турцию: трансферные новости РПЛ

«Всю карьеру мне говорят, а я делаю»

«Спартак» наконец-то оформил первый трансфер на вход, подписав 34-летнего нападающего Антона Заболотного. Пресс-служба отметила переход ярким видеороликом, отсылающим к рекламному ролику Adidas «Пусть ненавидят», где известные футболисты рассказывают о хейте в свой адрес.

В спартаковском ролике каждая претензия к Заболотному сопровождается опровержением. Начинается презентация со слов нападающего: «Мне говорили, что я не заиграю в РПЛ». Тут же проводится статистика: форвард, поздно попавший в высший дивизион, забил 42 мяча и сделал 27 ассистов.

Далее Заболотный с помощью видеодоказательств опровергает слова о том, что он умеет забивать только в пустые ворота, о том, что он «деревянный» футболист. Завершается ролик словами Антона: «Мне говорили, что никогда не попаду в самый титулованный клуб страны. Всю карьеру мне говорят, а я делаю».

В «Спартаке» Заболотный будет выступать под 91-м номером.

Нужен им берег турецкий

Фото: [ Георгий Джикия/ФК «Спартак» ]

Ожидается, что в следующем сезоне значительно вырастет российская диаспора в Турции. Даже при том, что «Фенербахче» не сумел выкупить у ЦСКА Матвея Кисляка.

Главным тренером клуба второго турецкого дивизиона «Серик Беледиеспор» стал Сергей Юран. Одним из владельцев клуба является бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов. Поэтому логично, что команда ищет усиления в России. По данным Legalbet, в «Серик» перейдут защитники Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук и полузащитник Илья Берковский. Там же должен оказаться сын Туфана нападающий Илья Садыгов.

После 15 июля должен быть оформлен трансфер Георгия Джикии в «Антальяспор». Бывший капитан «Спартака» ждет, когда будет снят трансферный бан с турецкого клуба из-за задолженности перед игроками.

Вышедший в Суперлигу «Фатих Карагюмрюк» также может пополниться российскими игроками. Клуб должен возглавить Марцел Личка, хорошо знакомый с РПЛ. В частности, в «Карагюмрюк» может перейти экс-голкипер «Спартака» Александр Селихов, которому скучно с «Уралом» в Первой лиге.

Бесконечная сага близится к завершению

Фото: [ ФК «Фламенго» ]

Полузащитник «Фламенго» Жерсон Сантос, кажется, все-таки переходит в «Зенит». В петербургском клубе сообщили, что перечислили футболисту €25 млн, чтобы он выкупил свой контракт. Однако журналист Пабло Оливейра отметил, что «Фламенго» указанную сумму еще не получил.

О переходе Жерсона говорят уже несколько месяцев: трансфер то почти оформлен, то на грани срыва.

Любопытно, что от трансфера Жерсона в «Зенит» может пострадать «Спартак». «Фламенго» рассматривает в качестве замены бразильцу полузащитника красно-белых Эсекиэля Барко.

«Сочи» присмотрел двух спартаковцев

Фото: [ Михаил Игнатов/ФК «Спартак» ]

Новичок РПЛ нацелился сразу на двух спартаковцев — Михаила Игнатова и Антона Зиньковского. Игнатов уже покинул красно-белый клуб и находится в статусе свободного агента, Зиньковского же сочинцы хотят у «Спартака» арендовать.

«Спартак» на годичную аренду согласен и, как сообщалось, даже готов выплачивать вингеру 15% его зарплаты.

По данным «Чемпионата», во время последней тренировки «Спартака» Зиньковский, а также полузащитник Хесус Медина и защитник Никита Чернов занимались отдельно: Деян Станкович в новом сезоне не рассчитывает на этих футболистов.