«Ювентус» отыграл три мяча, но сгорел в овертайме, Винисиус снова станцевал у флажка: обзор Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов УЕФА определились все участники 1/8 финала. Во всех четырех матчах среды до конца пульсировала интрига, средняя результативность составила более четырех мячей за игру.

Драма «Ювентуса»

«Ювентусу» предстояло отыграть три мяча после поражения от «Галатасарая» в Стамбуле (2:5). В первом тайме Мануэль Локателли открыл счет с пенальти, но почти сразу после перерыва «Юве» остался в меньшинстве из-за удаления Ллойда Келли.

Тем не менее «бяьнконери» сумели сравнять счет по сумме двух матчей: Федерико Гатти сократил до минимума, а на 82-й минуте Уэстон Маккенни протолкнул мяч в сетку.

В начале овертайма «Ювентус» и вовсе мог забить четвертый, но Эдон Жегрова из выгодной позиции не попал в пустой угол ворот. В дальнейшем уставшим итальянцам явно не хватило сил, и «Галатасарай» добился своего благодаря голам Виктора Осимхена и Барыша Йылмаза.

«Ребята сыграли невероятно, но мы погорели на первом матче. Сегодняшний поединок был просто потрясающим, болельщики не переставали поддерживать нас. Жаль, что так все завершилось. К дополнительному времени мы подошли немного измотанными. Мы переломили ход противостояния, но многое было упущено на выезде», — прокомментировал исход противостояния защитник «Ювентуса» Федерико Гатти.

Танцуй, Вини!

Фото: [ УЕФА ]

«Реал» неделю назад добился минимальной победы в Лиссабоне над «Бенфикой». Автор единственного гола Винисиус Жуниор отправился праздновать к угловому флажку, исполнив танец с оттенками непристойности. Полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни что-то сказал бразильцу, который немедленно устроил свой дежурный скандал. Винисиус утверждал, что соперник оскорбил его на расистской почве. И хотя его слов никто подтвердить не мог, Престианни дисквалифицировали до конца разбирательства.

«Бенфика» сравняла счет по сумме двух матчей уже на 14-й минуте (Рафа Силва), но спустя две минуты у «Реала» отличился тот, от кого этого не слишком ожидали — Орельен Тчуамени.

Игра была нервной. У «Бенфики» было несколько отличных шансов, чтобы рассчитывать как минимум на овертайм, но все надежды разбил Винисиус. Бразилец забил за 10 минут до конца и снова отправился к угловому флажку танцевать.

Подвиг «Аталанты»

Фото: [ УЕФА ]

Дортмундская «Боруссия» отправилась на матч в Бергамо с комфортным преимуществом в два мяча, но «Аталанта» отыграла эту разницу еще в первом тайме. Джанлука Скамакка открыл счет, а Давиде Дзаппакосте помог рикошет.

На 57-й минуте после результативного удара Марио Пашалича «Аталанта» была уже впереди по сумме двух матчей, но вышедший на замену Карим Адейеми обводящим ударом установил равновесие.

Матч неумолимо клонился к овертайму, но в компенсированное время бергамаски заработали пенальти, и Лазар Самарджич вывел «Аталанту» в 1/8 финала.

«Монако» и дисциплина

Фото: [ УЕФА ]

В матче ПСЖ — «Монако» Матвей Сафонов уже привычно занял место в воротах парижан, а вот полузащитник Александр Головин помочь монегаскам не мог: в первом матче противостояния он получил красную карточку.

ПСЖ выиграл первый матч 3:2, но действующему победителю Лиги чемпионов пришлось напрячься. Как и в первом матче, счет открыл «Монако» (Магнес Аклиуш).

«Монако» вновь подвела дисциплина. После удаления Мамаду Кулибали команде пришлось более получаса играть в меньшинстве. Почти сразу Маркиньос и Хвича Кварацхелия переломили игру. Вышедший на замену Йордан Тезе обеспечил нервную концовку для ПСЖ, Сафонов даже получил желтую карточку за затяжку времени. Но обошлось — 2:2, которые вполне устроили парижан.