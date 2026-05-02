Лето не за горами: в Москве ожидается +15 уже 26 мая

По ее словам, ожидается, что этот период стартует после 26 мая, когда столбики термометров начнут стабильно демонстрировать среднесуточную температуру выше +15 градусов. Соответствующее заявление она сделала в беседе с информационным агентством ТАСС.

«В конце мая ожидается практически летняя температура, 26 мая она переходит через 15 градусов к более высоким значениям — это то, что некоторые называют метеорологическим летом», — сказала она.

Представительница Гидрометцентра пояснила, что подобная информация в первую очередь имеет решающее значение для работников агропромышленного комплекса. Между тем рядовые жители при установлении такой погоды также смогут в полной мере ощутить смену сезона и приход летнего тепла.

Ранее вице-президент АТОР Ромашкин сообщил о том, что курорты Кубани могут разместить всех желающих.