Кабо-Верде, Иордания, Узбекистан получили путевки на ЧМ: кто еще из сборных может впервые отобраться на мундиаль

Все больше путевок на чемпионат мира по футболу 2026 года обретают своих обладателей. Некоторые сборные впервые примут участие в мундиале.

То, что на чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике, появятся новые имена, было понятно еще до начала отбора. Впервые в финальной части примут участие 48 команд. Причем расширение произошло за счет континентов, которые ранее, по мнению ФИФА, были обделены.

Так, прямые путевки из Африки получат сразу девять команд, из Азии — восемь, из КОНКАКАФ (Центральная Америка и Карибский бассейн) — три, но при этом сразу три команды из этого региона получили путевки как хозяева.

Уже сейчас известно, что на ЧМ впервые сыграют Кабо-Верде, Иордания и Узбекистан, и это явно не полный список дебютантов.

Кабо-Верде

Фото: [ ФИФА ]

Команда из островного государства с населением с 580 тыс. человек — как в среднем областном центре России — пробилась из группы, где выступал Камерун — одна из сильнейших команд Африки и завсегдатай чемпионатов мира.

В последнем туре группового турнира Кабо-Верде разгромила Эсватини (3:0), но после осечки Камеруна в матче с Анголой (0:0) этот результат уже не имел значения. Сборная Кабо-Верде выиграла группу с преимуществом в четыре очка.

Благодаря этому РПЛ будет представлена на чемпионате мира еще одним футболистом. Полузащитник «Краснодара» Кевин Леннини является одним из лидеров национальной сборной. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €5 млн. Наряду с Вагнером Пина из «Трабзонспора» это самый дорогой футболист Кабо-Верде.

Болельщики «Спартака» помнят яркого нападающего из Кабо-Верде Зе Луиша, чемпиона России в составе красно-белых. Однако 34-летний форвард уже несколько лет как за сборную не выступает.

Иордания

Фото: [ сборная России по футболу ]

Российские болельщики смогли познакомиться с еще одним дебютантом чемпионата мира месяц назад, когда сборная Иордании приезжала на товарищеский матч в Россию. Игра завершилась нулевой ничьей.

Иордания заняла второе место в группе, где уверенно первенствовала Южная Корея. Позади остались сборные Ирака, Омана, Палестины и Кувейта. Российские футболисты убедились на своем опыте, как непросто подобрать ключи к обороне иорданцев. В таком же стили Иордания играла и в отборе — всего восемь пропущенных мячей в 10 матчах.

Главная звезда сборной — 28-летний вингер французского «Ренна» Мусса Тамари. За национальную команду он провел уже 70 матчей, в которых забил 21 мяч.

Узбекистан

Сборная Узбекистана лихо прошла отборочный турнир. В своей группе уступили только Ирану, зато позади остались сильные сборные ОАЭ и Катара, а также команды Кыргызстана и Северной Кореи. Причем эмиратцев, занявших третье место, Узбекистан опередил сразу на шесть очков.

Фото: [ Аббос Файзуллаев/ПФК ЦСКА ]

В команде немало знакомых по РПЛ игроков. Капитан команды Эльдор Шомуродов ярко засветился в «Ростове», откуда уехал в чемпионат Италии, а в этом сезоне на правах аренды выступает за турецкий «Башакшехир». Туда же летом перебрался бывший полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев. Остон Урунов странновато смотрелся в «Спартаке», но повзрослел и сейчас вполне успешно играет за иранский «Перспеполис».

Самый статусный игрок сборной Узбекистана — защитник «Манчестер Сити» Абдулкодир Хусанов. Портал Transfermarkt оценивает его в €35 млн. Для сравнения, все сборную Кабо-Верде — в €28,4 млн, Иордании — в €15,35 млн.

Кто еще

Велики шансы увидеть на ЧМ-2026 еще несколько сборных-дебютантов.

Так, в группе В зоны КОНКАКАФ лидирует команда Кюрасао. В личной встрече она обыграла вполне знакомую Ямайку со счетом 2:0. А в группе А Суринам делит первое место с Панамой. Суринам подарил миру немало знаменитых футболистов ­­— например, по происхождению суринамец Рууд Гуллит, а Кларенс Зеедорф в Суринаме же и родился. Но все они выступали за Голландию, а самостоятельно Суринам больших футбольных успехов пока не добивался.

Сборная Бенина до начала XX века считалась глубоким аутсайдером, затем начала отбираться на Кубок африканских наций — в 2019 году даже дошли до четвертьфинала. Теперь же Бенин лидирует в африканской группе С с ЮАР и Нигерией. Перед заключительным туром у Бенина 17 очков, у ЮАР — 15, у Нигерии — 14. И Бенину предстоит сыграть матч с Нигерией, в котором все и решится. Звезд первой величины в сборной Бенина, пожалуй, нет, но довольно много игроков выступает во французском чемпионате.

Лучшие четыре африканские команды, занявшие вторые места в своих группах, разыграют еще одну путевку на мундиаль. И там среди претендентов могут оказаться Буркина-Фасо, Габон, Уганда, Мадагаскар.

Теоретические шансы попасть на чемпионат мира имеет даже Новая Каледония. В отборе в Океании она заняла второе место после Новой Зеландии и теперь будет участвовать в межконтинентальных стыках.