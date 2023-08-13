Кафешки, туалеты, церкви, маяк: раскрываем главные прелести «Дубненской кругосветки»

Вокруг наукограда на севере Подмосковья построят длинную кольцевую дорогу для велосипедистов и пешеходов, сообщает Министерство благоустройства Московской области. Протяженность маршрута превысит 30 км, ширина дорожки на разных участках составит от 4,5 до 5,5 м.Тропа свяжет все парки и достопримечательнос­ти вокруг Дубны. Из любой точки города станет проще добираться на двухколес­ном транспорте или пешком до чистейших водоемов и объектов культурного наследия.

НЕ ПРОСТО ДОРОЖКИ

В последние годы в Московской области наблюдается приятный тренд: жители пересаживаются на велосипеды. С 2019 года в регионе проложили более 550 км веломаршрутов. В чем их отличие от обычных городских дорожек? На веломаршрутах обустраивают классную туристическую инфраструктуру: открывают комфорт-станции с прокатами, велосервисами, кафешками и туалетами. Возле дорожек устанавливают площадки для отдыха, скамейки, навесы со столами, знаки навигации. К тому же маршруты обязательно пролегают по живописным местам и соединяют достопримечательности, красивые природные локации, а иногда и целые населенные пункты.

ТРИ В ОДНОМ

Наукоград фактически располагается на острове. У правобережной части города проходят реки Волга, Дубна, Сестра, канал имени Москвы и Иваньковское водохранилище. Поэтому народ едет сюда даже из соседних регионов, чтобы сплавляться на сапах и байдарках.

Появление кольцевого веломаршрута должно стать мощнейшим стимулом для развития Дубны. Во-первых, город окружают шесть водоемов, на берегу которых много удобных обзорных точек.

Фото: [ Денис Трудников ]

Во-вторых, вокруг Дубны немало объектов культурного наследия – старые деревеньки, древние церкви и даже маяк. Правда, до многих перечисленных достопримечательностей тяжело добираться: около тридцати процентов маршрута труднодоступны из-за многочисленных зарослей, кустарников, оврагов и канав в разных ее частях. Веломаршрут решит эту проблему.

В-третьих, «Дубненскую кругосветку» впоследствии собираются соединить с «Вело1» – шикарной дорогой на 56 км вдоль канала имени Москвы. В результате в регионе постепенно появится разветвленная велосипедная система, которая привлечет больше туристов и просто любителей покататься на велосипеде. А еще новая трасса будет пригодна и для лыжных гонок, и для спортивного ориентирования, и для триатлона. Да и пешие экскурсии рядом с наукоградом станут приятнее.

«Первые 12 км «Дубненской кругосветки» от вокзала «Большая Волга» до Ратминской стрелки построим уже в этом году. Оставшиеся 18,5 км сделаем в 2024 году», – говорит врип главы городского округа Максим Тихомиров.

Таким образом, после завершения работ по проекту общая протяженность велодорожек в Дубне достигнет 30,5 км.

знаете ли вы

Уже несколько лет в нашей стране разрабатывают веломаршрут Москва – Санкт-Петербург. Его длина – 1059 км, из которых около 140 км пройдет по Московской области. Прошлым летом в эксплуатацию ввели участок длиной 56 км. Он соединил Яхрому, Дмитров и Дубну.

Семь популярных веломаршрутов региона:

маршрут Москва – Санкт-Петербург «Вело1», Дмитров

веломаршрут «Один день в Серпухове»

веломаршрут «Клин звучит»

парк «Набережная Выстрел», Солнечногорск

парк 30-летия Победы, Орехово-Зуево

Центральный городской парк, Реутов

маршрут «Коломенский кремль и Посад», Коломна

Все веломаршруты региона можно найти в «Яндекс.Картах». Достаточно указать начальную и конечную точки поездки, а сервис подберет самый комфортный путь, обходя опасные участки, скоростные магистрали и лестницы.