Как красно-белых перекрасить в красно-зеленых: самые громкие трансферы между «Спартаком и «Локомотивом»

В нынешнее трансферное окно «Спартак» и «Локомотив» обменялись футболистами. Красно-белые приобрели у «Локомотива» латераля Илью Самошникова за €3,7 млн и в качестве ответного жеста отдали в бесплатную аренду полузащитника Данила Пруцева.

Переход игроков уровня сборной из одного топ-клуба в другой — всегда резонансная история. Но у «Спартака» и «Локомотива» сложились неплохие отношения, и такие переходы обычно не вызывают проклятий со стороны болельщиков.

Портал «Подмосковье сегодня» рассказывает о самых примечательных трансферах между двумя московскими клубами.

Из «Локомотива» — в «Спартак»

Дмитрий Аленичев

Фото: [ РФС ]

Один из самых известных российских футболистов своего поколения ассоциируется, прежде всего, со «Спартаком». Позже он работал главным тренером красно-белых, а после его отставки сложился мем-долгожитель про «наследие Аленичева».

Но карьеру в большом футболе уроженец Великих Лук начинал в «Локомотиве», за который провел три сезона. Затем техничный хавбек приглянулся Олегу Романцеву, а в 1994 году авторитет «Спартака» был незыблем. С красно-белыми Аленичев выиграл четыре чемпионата России и уехал покорять Европу. С «Порту» Жозе Моуринью россиянин выиграл Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, забивая в финалах обоих турниров. После заграничной «командировки» футболист вернулся в «Спартак», где и завершил карьеру.

Денис Глушаков

Фото: [ ФК «Спартак» ]

Известный полузащитник стал игроком «Локомотива» в 2008 году и постепенно дорос до игрока сборной и капитана железнодорожников. «Спартак» давно заглядывался на хавбека и в 2013 году выкупил его у «Локо» за €8 млн — даже по нынешним временам значительная сумма для внутрироссийского трансфера.

Глушаков провел примерно одинаковое количество матчей за «Локомотив» и «Спартак», но звездный час настал в сезоне 2016/17. «Спартак» Массимо Карреры добрался до долгожданного чемпионства, а Глушаков был капитаном команды. У полузащитника получалось все: залетали самые невероятные голы, которых набралось восемь за чемпионат. По итогам сезона РФС назвал Глушакова футболистом года.

Затем наступило чемпионское похмелье. Глушаков рассорился с Каррерой и болельщиками, подозревавшего хавбека в организации «мятежа» внутри команды. В 2019 году «Спартак» расторг контракт с футболистом.

Александр Самедов

Фото: [ РФС ]

Самедов за свою карьеру поиграл сразу в четырех столичных клубах — «Спартак», «Локомотив», «Москва», «Динамо». Начинавший взрослую карьеру в «Спартаке» вингер не смог полноценно закрепиться в основе и в 2005 году перешел в «Локомотив». После пары сезонов за железнодорожников Самедов поиграл за другие московские клубы, а в 2012 году вновь вернулся в «Локо».

Ключевым стало возвращение к красно-белым истокам зимой 2017 года. Опытный футболист помог «Спартак» завоевать долгожданное чемпионство. Самедов, хотя и не был стабильным игроком стартового состава, приносил большую пользу. В 2018 году Станислав Черчесов включил полузащитника в состав сборной России на чемпионат мира. Там Самедов принял участие во всех пяти матчах национальной команды и получил все регалии, которыми наградили игроков сборной.

Из «Спартака» — в «Локомотив»

Вадим Евсеев

Фото: [ РФС ]

Евсеев выиграл со «Спартаком» четыре чемпионских титула подряд, но при этом не всегда был стопроцентным игроком основы. Побывав в аренде в «Торпедо» и поиграв за молодежную команду красно-белых, в 2000 году защитник решил сменить клуб.

«Спартаку» я благодарен, что там мне дали проявить себя как футболисту. Семин же с Филатовым сделали из меня не только игрока, но и человека», — говорил позже Евсеев.

Главный тренер «Локо» Семин и президент клуба Валерий Филатов, действительно, поверили в Евсеева. Будучи игроком «Локомотива», Евсеев стал регулярно вызываться в сборную.

Гол в ворота Уэльса и его эмоциональное празднование — это первая ассоциация, что приходит на ум при упоминании имя Евсеева. Хотя у футболиста была достойная карьера игрока, а карьера тренерская все еще продолжается, и здесь Евсеев еще явно не сказал последнего слова.

Дмитрий Торбинский

Фото: [ РФС ]

Воспитанник «Спартака» стал игроком основы при тренере Владимире Федотове в 2007 году. По окончании сезона у Торбинского истекал контракт, и футболист заартачился при подписании нового соглашения. Тогдашний гендиректор «Спартака» Сергей Шавло говорил, что Торбинский потребовал увеличения зарплаты в 5-6 лет. В итоге не без скандала полузащитник оказался игроком «Локомотива».

Скандальный переход не повлиял на отношение к футболисту Гуса Хиддинка, который взял Торбинского на чемпионат Европы. В легендарном матче против Голландии полузащитник стал автором победного гола, замкнув передачу Андрея Аршавина. Пожалуй, этот эпизод стал пиком карьеры игрока. Еще несколько лет Торбинский был игроком «Локомотива» и входил в обойму сборной, но многочисленные травмы не позволили ему выйти на по-настоящему звездный уровень.

Максим Бузникин

Фото: [ РФС ]

Нынешний руководитель селекционной службы «Краснодара» пришел в «Спартак» в 1997 году. Техничный форвард удачно выходил на замену, достаточно регулярно забивал, но полного доверия от Романцева он так и не заслужил.

«С каждым годом «Спартак» все больше и больше деградирует», — сказал обиженный Бузникин, переходя в «Локомотив».

Впрочем, в составе железнодорожников нападающий также не был полноценным игроком старта. Он так и остался в памяти болельщиков технарем, который классно выходит на замену — 18 голов в 99 матчах. Больше со скамейки забивал только Дмитрий Кириченко.

Игроков, поигравших за «Локомотив» и «Спартак», конечно, гораздо больше. Достаточно вспомнить форвардов Дмитрия Сычева, Романа Павлюченко, Артема Дзюбу, которые после красно-белых футболок примеряли красно-зеленые. Правда, это были не переходы из «Спартака» в «Локомотив» непосредственно, в промежутке у игроков были другие клубы.