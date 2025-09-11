Капризов отказался от рекордного контракта в мировом хоккее: чего же он хочет

Российский нападающий Кирилл Капризов отказался подписать новый контракт с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд», который предложил ему рекордные $128 млн за восемь лет ($16 млн в год).

Этот контракт стал бы самым крупным как по общей сумме, так и по кэпхиту (среднегодовой зарплате). Так, в сезоне-2025/26 самая высокая зарплата в НХЛ будет у Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз» ($14 млн).

Что не устроило Капризова

Авторитетный инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли и близкий к «Миннесоте» журналист Майкл Руссо, которые хором сообщили о решении Капризова, причин отказа подписать новое соглашение не назвали. Их может быть две: россиянина не устроил срок контракта, или же он в принципе не хочет оставаться в «Миннесоте». Рассматривать вариант о том, что форварда не устроила предложенная сумма, несерьезно — куда еще больше?

Оба реальных варианта связаны с амбициями хоккеиста побороться за Кубок Стэнли. Нынешняя «Миннесота» прямо сейчас является клубом-середняком, который барахтается на грани попадания в плей-офф или вылетает в первом раунде. Капризов провел в клубе пять сезонов: один раз «Миннесота» в плей-офф не попала, четырежды заканчивала борьбу за Кубок Стэнли после первого раунда.

Новый клуб или короткий контракт

Фото: [ ХК «Миннесота Уайлд» ]

У Капризова остается еще год по действующему пятилетнему соглашению с кэпхитом $9 млн, после чего нападающий станет неограниченно свободным агентом.

Вот только перейти в клуб-контендер, который гарантированно будет бороться за трофей, не так-то просто. Несмотря на ежегодно повышающийся потолок зарплат, у фаворитов НХЛ нет свободного места в платежке. «Флорида», «Тампа», «Вегас», «Колорадо» каждый год вынуждены придумывать различные хитрости для усиления состава. Но в случае с Капризовым речь идет об огромной зарплате, которую не уместить под потолком без необходимости расстаться с несколькими важными игроками. Как такое решение скажется на игровом балансе, предсказать сложно.

Можно предположить, что сторона Капризова хочет получить более короткий контракт, например, на четыре года. За это время или «Миннесота» сможет окрепнуть до статуса до контендера, или у Капризова, которому исполнится 32, останется шанс перейти в топ-клуб.

У «Миннесоты» есть возможность для развития. Клуб наконец-то избавился от висевших в платежке зарплат Зака Паризе и Райана Сутера — в свое время клуб выкупил большие контракты ветеранов. Появилась возможность для маневра. В межсезонье «Уайлд» подписали Владимира Тарасенко. Вряд ли 33-летний снайпер станет одним из лидеров команды, но качества и разнообразия в атаке точно добавит.

Фото: [ ХК «Миннесота Уайлд» ]

Есть у «Миннесоты» и топовые проспекты — защитник Зеев Байум и форвард Данила Юров. 19-летний американец уже дебютировал за «Уайлд» в Кубке Стэнли, 21-летний россиянин летом подписал с клубом трехлетний контракт новичка.

Если «Миннесота» будет прогрессировать и сможет затем укрепить свой состав, то и у Капризова не будет резона менять клуб.

Что значит Капризов для «Миннесоты»

«Миннесота» вытянула счастливый билет на драфте-2015, выбрав Капризова аж в пятом раунде под общим 135-м номером. Почему так низко — на самом деле загадка. К тому времени Кирилл уже успел дебютировать в КХЛ и весьма ярко там себя проявил. Вероятно, стало известно, что россиянин не очень-то спешит перебраться за океан.

Капризов и не спешил. Выиграл с ЦСКА Кубок Гагарина, а со сборной России Олимпийские игры. И только в укороченном сезоне-2020/21, спустя пять лет после драфта, окончательно окрепший нападающий перебрался в «Миннесоту». С первого сезона стало понятно, что «Уайлд» обрели нового лидера. Капризов набрал 51 очко в 55 матчах, получил «Колдер Трофи» (приз лучшему дебютанту НХЛ) и подписал тот самый пятилетний контракт с кэпхитом $9 млн.

В следующем году россиянин переписал клубные рекорды по очкам, голам и передачам за сезон — 108 (47+61). Наверняка перепишет и общие, если задержится в «Миннесоте» подольше.

Фото: [ ХК «Миннесота Уайлд» ]

Все эксперты дружно признают, что Капризов — по-настоящему первая большая звезда в составе «Миннесоты». Руководство клуба дало понять, что выпишет россиянину такой контракт, который он захочет.

Капризов не раз говорил, что в «Миннесоте» его все устраивает. На самом деле, заманить больших звезд в северный штат не так-то просто. Для понимания, именно в Миннесоте происходит действие известного сериала «Фарго». Но вряд ли Капризова это смущает. Уроженец Новокузнецка — полная противоположность своей фамилии, парень достаточно скромный. Этим летом, например, он проводил отдых не на Мальдивах, а на Алтае.

Так что у Капризова и «Миннесоты» все еще может сложиться. Времени для уточнения деталей контракта еще достаточно. Надо полагать, в ближайшие недели руководство клуба предоставит своей звезде новый вариант соглашения.