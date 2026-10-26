Протодиакон назвал духовную деградацию одной из причин беспорядков во Франции

Протодиакон Иоанн: духовная деградация — одна из причин беспорядков во Франции

Политика

Духовные и образовательные проблемы маргинализированной молодежи могут быть одной из причин беспорядков во Франции. Такое мнение в интервью ИС «Вести» высказал клирик собора святого Александра Невского в Париже протодиакон Иоанн Дробот-Тихоницкий.

По оценке священнослужителя, недостаток образования и сложности с выражением собственных мыслей мешают молодым людям полноценно интегрироваться в общество. Он также отметил, что подобная уязвимость может облегчать влияние радикальных группировок.

Протодиакон связал происходящее с утратой культурных ориентиров и недостаточным владением французским языком у части молодежи.

Массовые выступления во Франции сопровождались столкновениями с полицией, поджогами автомобилей и зданий, а также разграблением магазинов. По данным организаторов, 17 октября на улицы вышли около 800 тыс. человек. Беспорядки привели к многочисленным задержаниям.

Ранее сообщалось, когда Россия вернется за стол переговоров по Украине.

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