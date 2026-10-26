Сомнолог объяснил, почему после кофе иногда хочется спать

Кофе не всегда помогает справиться с сонливостью: при хроническом недосыпе или нарушениях сна после напитка человек может не почувствовать бодрости. Об этом « Газете.Ru » рассказал врач-сомнолог клиники «Медицина» Максим Новиков.

По словам специалиста, кофеин временно блокирует действие аденозина — вещества, участвующего в формировании чувства усталости. Однако он не восполняет недостаток сна, а лишь на некоторое время маскирует его последствия.

Сомнолог отметил, что регулярный недосып может приводить к замкнутому кругу: человек увеличивает потребление кофе, позже засыпает и на следующий день снова испытывает усталость.

Реакция на кофеин зависит от индивидуальных особенностей организма, возраста, генетики, беременности и приема некоторых лекарств. Если после напитка возникает сонливость, врач рекомендует прежде всего оценить продолжительность и качество сна.

При сильном истощении организма кофеин также может оказаться недостаточно эффективным средством для повышения бодрости.

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