В трех аэропортах Московского региона ограничили полеты

Росавиация: в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский действуют ограничения

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация, пишет РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что меры введены для обеспечения безопасности полетов. Информация о продолжительности ограничений в сообщении не приводится.

Ранее сообщалось, что аэропорты столичного региона работают в особом режиме.

Читайте также

Россиянка лишилась зубов из-за агрессивного незнакомца

Россиянка лишилась зубов из-за агрессивного незнакомца

Десять лет в розыске: Камбоджа выдала России двух обвиняемых в мошенничестве

Десять лет в розыске: Камбоджа выдала России двух обвиняемых в мошенничестве

МВД предупредило о новой схеме мошенничества с выплатами на ипотеку

МВД предупредило о новой схеме мошенничества с выплатами на ипотеку

Силы ПВО сбили 127 беспилотников на подлете к Москве

Силы ПВО сбили 127 беспилотников на подлете к Москве

Трагедия в Петрозаводске: педиатр и водитель скорой погибли в ДТП на перекрестке

Роструд внедрит беспилотники с ИИ для контроля охраны труда в 2027 году

Роструд внедрит беспилотники с ИИ для контроля охраны труда в 2027 году

Жители Наро-Фоминска засняли ястреба-гурмана на лавочке

Жители Наро-Фоминска засняли ястреба-гурмана на лавочке

Жителей многоквартирных домов предупредили о новой схеме мошенничества

Жителей многоквартирных домов предупредили о новой схеме мошенничества

Послушные дети оказались особенно уязвимы перед телефонными мошенниками

Послушные дети оказались особенно уязвимы перед телефонными мошенниками

Акция по профилактике детского травматизма на железной дороге прошла в столичном регионе

Акция по профилактике детского травматизма на железной дороге прошла в столичном регионе

Живодера-стрелка разыскивают в российском регионе

Живодера-стрелка разыскивают в российском регионе

Стрельба в метро Манхэттена: мужчина погиб, подозреваемый скрылся

Стрельба в метро Манхэттена: мужчина погиб, подозреваемый скрылся

Добавьте mosregtoday.ru в избранное