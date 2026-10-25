В трех аэропортах Московского региона ограничили полеты
Росавиация: в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский действуют ограничения
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация, пишет РИА Новости.
В ведомстве пояснили, что меры введены для обеспечения безопасности полетов. Информация о продолжительности ограничений в сообщении не приводится.
Ранее сообщалось, что аэропорты столичного региона работают в особом режиме.