Эндокринолог объяснила важность вакцинации при диабете

Вакцинация от гриппа рекомендуется всем пациентам с сахарным диабетом независимо от его типа. Она помогает предупредить инфекцию и снизить вероятность тяжелых осложнений, сообщила РИА Новости директор НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.

По словам специалиста, прививка остается одним из наиболее эффективных способов профилактики гриппа. Даже если заражения избежать не удается, вакцинация снижает риск госпитализации и неблагоприятного исхода заболевания.

Мокрышева уточнила, что отсутствие целевых показателей глюкозы в крови само по себе не служит противопоказанием для прививки. Однако при выраженной декомпенсации диабета необходимо индивидуально оценить состояние пациента.

При острых метаболических осложнениях вакцинацию проводят после стабилизации состояния, подчеркнула врач.

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