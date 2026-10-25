Россиянам объяснили, как обратиться к врачу без регистрации

Граждане России могут обращаться за медицинской помощью даже при отсутствии постоянной или временной регистрации. Порядок получения лечения зависит от состояния пациента и наличия полиса ОМС, сообщил RT первый зампред комитета Госдумы Никита Чаплин.

При угрозе жизни экстренную помощь оказывают бесплатно и незамедлительно, без предъявления полиса или удостоверения личности. Вызвать медиков можно по номерам 103 или 112.

При остром состоянии без явной угрозы жизни застрахованные по ОМС вправе обратиться в ближайшую профильную поликлинику за неотложной помощью без предварительного прикрепления.

Для регулярного лечения необходимо оформить полис при его отсутствии и подать заявление о прикреплении к медицинской организации, работающей в системе ОМС. Как уточнил Чаплин, свидетельство о временной регистрации для этого не требуется. В заявлении следует указать фактический адрес проживания.

Взрослым понадобятся документ, удостоверяющий личность, полис ОМС и, при наличии, СНИЛС. После прикрепления можно получать плановую помощь по медицинским показаниям. Для плановой госпитализации потребуется направление лечащего врача.

Депутат рекомендовал обращаться в свою страховую компанию, если возникли сложности с оформлением документов или получением лечения.

Ранее сообщалось, что туристы из России попали в больницу с судорогами в Турции.