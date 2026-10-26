В трех аэропортах Московского региона сняли ограничения на полеты
Росавиация: в трех аэропортах Московского региона отменили меры безопасности
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Шагайская]
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила Росавиация, пишет РИА Новости.
По данным ведомства, временные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Теперь воздушные гавани Московского региона могут возобновить прием и отправку самолетов без указанных ограничений.
Ранее стало известно, что в аэропортах Поволжья ввели ограничения из-за БПЛА.