В трех аэропортах Московского региона сняли ограничения на полеты

Росавиация: в трех аэропортах Московского региона отменили меры безопасности

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Шагайская]

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила Росавиация, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, временные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Теперь воздушные гавани Московского региона могут возобновить прием и отправку самолетов без указанных ограничений.

Ранее стало известно, что в аэропортах Поволжья ввели ограничения из-за БПЛА.

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