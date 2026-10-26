Психолог рассказала, как недосып меняет поведение человека

Регулярный недосып может негативно отражаться на эмоциональном состоянии, памяти и работоспособности человека. Об этом предупредила психолог Розер Горт в комментарии изданию Men’s Health.

По словам специалиста, первые последствия нехватки сна нередко проявляются в поведении. Человек становится более раздражительным, нетерпеливым и импульсивным, а также чаще испытывает негативные эмоции.

Кроме того, недосып ухудшает способность запоминать информацию, что может создавать трудности в учебе и профессиональной деятельности.

Горт отметила, что при нехватке сна люди зачастую не замечают, насколько сильно снизилась их эффективность, и продолжают переоценивать собственные возможности. По ее оценке, это напоминает состояние после употребления алкоголя, когда человек ошибочно считает себя способным безопасно управлять автомобилем.

Психолог также призналась, что раньше сама придерживалась принципа, согласно которому сном можно пожертвовать ради других дел, однако предупредила о возможных негативных последствиях такой привычки.

Ранее стало известно, что качественный сон замедляет старение мозга.