Ортопед назвал главные критерии выбора повседневной обуви
Ортопед Говоров: выбирайте обувь с широким носом и жестким задником
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
При выборе повседневной обуви важно учитывать форму носочной части, жесткость задника и отсутствие выступающих швов внутри. Об этом в интервью ИС «Вести» рассказал доцент кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф Российского университета медицины Михаил Говоров.
По словам специалиста, перед покупкой необходимо примерить оба ботинка или кроссовка и немного пройтись в них по магазину. Это поможет оценить удобство колодки и стельки, однако некоторые недостатки могут проявиться лишь спустя несколько недель или месяцев регулярного ношения.
Ортопед рекомендовал выбирать модели с достаточно широким носом, чтобы пальцы не испытывали сдавливания, и жестким задником для правильной фиксации стопы. Также стоит обратить внимание на поддержку свода стопы, которая может быть предусмотрена конструкцией стельки.
Перед покупкой Говоров посоветовал внимательно осматривать внутреннюю поверхность обуви: выступающие детали и грубые швы способны вызывать дискомфорт при ходьбе.
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