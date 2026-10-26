Ортопед назвал главные критерии выбора повседневной обуви

Ортопед Говоров: выбирайте обувь с широким носом и жестким задником

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

При выборе повседневной обуви важно учитывать форму носочной части, жесткость задника и отсутствие выступающих швов внутри. Об этом в интервью ИС «Вести» рассказал доцент кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф Российского университета медицины Михаил Говоров.

По словам специалиста, перед покупкой необходимо примерить оба ботинка или кроссовка и немного пройтись в них по магазину. Это поможет оценить удобство колодки и стельки, однако некоторые недостатки могут проявиться лишь спустя несколько недель или месяцев регулярного ношения.

Ортопед рекомендовал выбирать модели с достаточно широким носом, чтобы пальцы не испытывали сдавливания, и жестким задником для правильной фиксации стопы. Также стоит обратить внимание на поддержку свода стопы, которая может быть предусмотрена конструкцией стельки.

Перед покупкой Говоров посоветовал внимательно осматривать внутреннюю поверхность обуви: выступающие детали и грубые швы способны вызывать дискомфорт при ходьбе.

Ранее сообщалось, что осенью бессонница возникает из-за сокращения светового дня.

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