Капризов взорвал НХЛ рекордным контрактом: что это значит для лиги

Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов подписал новый контракт с клубом на восемь лет с кэпхитом $17 млн. Россиянин стал рекордсменом как по общей сумме контакта ($136), так и по ежегодному заработку. Соглашение начнет действовать с сезона 2026/27.

Почему это стало возможным

28-летний Капризов является главной и практически единственной звездой «Миннесоты» — никого круче в истории франшизы не было за все время ее существования. Поэтому руководство клуба сразу дало понять, что подписание нового контракта с россиянином является приоритетной задачей.

Владелец клуба Крэйг Лейпольд и генменеджер Билл Герин заявляли, что дадут Капризову такой контракт, который ему не сможет предложить ни один клуб лиги.

Нужно понимать, что Миннесота — не самое привлекательное место для жизни в США, и шанс заманить в клуб другую полноценную звезду является ничтожным, по крайней мере, пока «Уайлд» всерьез не претендуют на Кубок Стэнли.

Фото: [ ХК «Миннесота Уайлд» ]

Уроженец Новокузнецка (еще и не такое видел!) Капризов не раз говорил, что все его в Миннесоте устраивает. Тем не менее, переговоры шли тяжело. Появилась информация, что нападающий отказался подписать контракт с кэпхитом $16 млн, который также стал бы рекордным для НХЛ. Отказ породил слухи о том, что Капризов хочет покинуть клуб — в инсайдах сразу всплыли «Нью-Йорк Рейнджерс», которые всегда гнались за звездными именами.

Еще один фактор — неуклонный рост потолка зарплат в НХЛ. В 2019-2022 годах он составлял $81,5 млн (плановому повышению помешал ковид), затем поднимался достаточно плавно: 2022/23 — $82,5 млн, 2023/2024 — $83,5 млн, 2024/2025 — $88 млн. В предстоящем сезоне потолок вырос сразу до $95,5 млн — это самая большая прибавка за всю историю ограничений по зарплате, введенных в 2005 году. Предполагается, что через два сезона потолок поднимут аж до $113,5 млн. Соответственно, будут расти и зарплаты игроков.

Фото: [ ХК «Миннесота Уайлд» ]

Ящик Пандоры

С 2018 года рекордсменом лиги по зарплате был звездный форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид — $12,5 млн. В 2023 году его превзошел Нэтан Маккиннон, подписав новый контракт с «Колорадо Эвеланш» на $12,6 млн — это было символично. Новую планку поставил Остон Мэттьюс из «Торонто Мейпл Лифс» — $13,25. В нынешнем сезоне больше всех будет зарабатывать партнер Макдэвида Леон Драйзайтль — $14 млн.

Как видим, рекорд по зарплатам рос небольшими шажками. Новое соглашение Капризова по сравнению с ними — это взрывной скачок, открывающий ящик Пандоры. На контракт россиянина будут ориентироваться другие суперзвезды НХЛ.

Фото: [ ХК «Эдмонтон Ойлерз» ]

По факту, Капризову не удастся побыть рекордсменом лиги по зарплате — соглашение-то начнет действовать только со следующего сезона. А к тому времени новый контракт подпишет Коннор Макдэвид. И он наверняка будет больше, чем у россиянина. Размер его зарплаты может быть ограничен только правилом, по которому один игрок не может получать более 20% от общекомандной зарплаты. При потолке зарплат в $104 млн в сезоне 2026/27 это более $20 млн. Примерно на такие цифры капитан «Эдмонтона» теперь будет рассчитывать.