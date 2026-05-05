Зарплаты разнорабочих в России выросли в три раза

За последние 10 лет заработные платы российских неквалифицированных рабочих показали значительный рост. Если в октябре 2015 года их трудовые доходы в среднем по стране составляли 15,5 тысячи рублей, то по итогам 2025 года эта цифра достигла 52,1 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на данные статистики сообщило РИА Новости .

При этом в некоторых субъектах федерации показатели для данной категории граждан существенно превышают общероссийский уровень. Максимальные значения зафиксированы в Чукотском автономном округе, где труд разнорабочих оплачивается в среднем суммой 122,7 тысячи рублей. В столичном регионе этот показатель составляет 85 тысяч рублей.

Отдельного внимания заслуживает динамика в сегменте квалифицированных кадров. Самый внушительный прирост оплаты труда отмечен в сфере рыболовства: за 10 лет доходы местных специалистов увеличились в 3,5 раза, достигнув планки в 69,3 тысячи рублей.

