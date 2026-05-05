Назван эффективный способ защиты от инфекций

Соблюдение правил мытья рук является эффективной мерой профилактики заражения широким спектром инфекционных заболеваний. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает РИА Новости .

Ежегодно 5 мая отмечается Всемирный день гигиены рук.

В ведомстве подчеркнули: «Роспотребнадзор информирует, что элементарное соблюдение правил гигиены рук помогает предотвратить значительную часть инфекций. Берегите свое здоровье: всегда мойте руки с мылом! Если доступа к воде нет, можно использовать антисептик».

Специалисты пояснили, что руки служат одним из главных каналов передачи возбудителей болезней. При отсутствии должной очистки патогенные микроорганизмы способны проникать в организм через слизистые оболочки рта, глаз и носа.

Рекомендуется мыть руки в следующих ситуациях: до еды и приготовления пищи, после посещения туалета, возвращения с прогулки, поездки в общественном транспорте, общения с животными, ухода за заболевшим человеком, а также после кашля, чихания и сморкания.

