В Лейпциге автомобиль врезался в толпу. 20 пострадавших, водитель задержан

В Европе произошел очередной инцидент с наездом транспортного средства на пешеходов. На этот раз в немецком городе Лейпциг, на одной из центральных торговых артерий. По информации местных правоохранительных органов, в результате происшествия пострадали не менее 20 граждан. На месте событий скончались как минимум двое пострадавших. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

По предварительным сведениям, инцидент произошел на Гриммаише-штрассе (Grimmaische Strasse) — в историческом ядре Лейпцига, где сосредоточено множество магазинов и бутиков. Как следствие, данный район всегда отличается высоким пешеходным трафиком и значительной плотностью людей на улице .

Полиция подтверждает, что водитель, управлявший автомобилем, уже задержан. Им оказался 33-летний гражданин Германии . В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают его личность и мотивы, которые побудили его совершить наезд на толпу. Прокуратура рассматривает произошедшее как умышленное нападение, подозреваемому грозит обвинение в убийстве и покушении на убийство.

Ранее сообщалось о том, что толпа людей заблокировала автомобиль поверенной Британии у МИД.