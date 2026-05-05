«Железные обломки в траве». Уничтожен 17-й с начала мая дрон на подлете к Москве
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который приближался к Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В настоящее время на месте, где обнаружены фрагменты дрона, развернута работа оперативных служб города.
По имеющимся данным градоначальника, начиная с 4 мая текущего года система ПВО уничтожила уже 17 беспилотников.
Также напомним, что в районе Мосфильмовской улицы в Москве беспилотный летательный аппарат, по предварительной информации, попал в здание.
Ранее сообщалось о том, что 4 мая подразделения противовоздушной обороны Минобороны России отразили атаку беспилотников в небе над Тульской областью.