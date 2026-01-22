«Карабах» творит историю, «Пафос» не устоял без «Карседо», Кейн вывел «Баварию» в 1/8 финала: обзор Лиги чемпионов

В среду, 21 января, завершился седьмой тур общего этапа Лиги чемпионов. 15 команд обеспечили себе выход в плей-офф, «Арсенал» и «Бавария» точно начнут его с 1/8 финала.

«Карабах» вырвал победу у «Айнтрахта»

Азербайджанский «Карабах» продолжает биться за плей-офф и одержал важнейшую победу над «Айнтрахтом» — 3:2. В первом тайме Камило Дуран вывел хозяев вперед, но «Айнтрахт» быстро отыгрался, во втором — маятник качнулся в другую сторону, теперь повели гости, но Дуран сравнял в следующей же атаке. Лишь перед самым финальным свистком Бахлул Мустафазаде замкнул прострел Матеуса Силвы и добыл три очка.

«Карабах» набрал 10 очков в семи матчах и поднялся на 18-е место, в зону плей-офф. Может хватить и этих баллов. В последнем туре азербайджанцы отправятся на выезд в Ливерпуль.

«Пафос» не устоял в Лондоне

Фото: [ УЕФА ]

Кипрский «Пафос», лишившийся в начале января главного тренера Хуана Карлоса Карседо, который перешел в «Спартак», долго держался на выезде против «Челси». Голкипер Джей Гортер несколько раз выручал команду, но за 12 минут до конца Мойсес Кайседо с близкого расстояния переправил мяч в ворота после розыгрыша углового.

«Челси» поборется за топ-8 в заключительном матче общего этапа с «Наполи», а «Пафос» сохраняет вменяемые шансы залететь в плей-офф. На данный момент у команды только шесть очков, но в заключительном туре киприоты принимают «Славию», которая на плей-офф уже не может претендовать ни при каком раскладе.

«Бавария» обеспечила место в 1/8 финала

Фото: [ УЕФА ]

«Бавария» стала вторым клубом, после «Арсенала», который гарантировал себе место в 1/8 финала. Мюнхенцы спокойно обыграли на своем поле бельгийский «Юнион» — 2:0.

Во втором тайме «Бавария» основательно взялась за дело. Харри Кейн открыл счет на 52-й минуте после углового, а четыре минуты спустя английский бомбардир оформил дубль с пенальти. Хозяева подарили небольшой шанс сопернику после глупого удаления Ким Мин Чжэ. «Юнион» попытался атаковать, но в концовке получил пенальти в свои ворота — на этот раз Кейн промахнулся.

Британия правит

Фото: [ УЕФА ]

В среду все три британских клуба одержали дежурные победы. Если «Челси» пришлось помучиться с «Пафосом», то «Ливерпуль» и «Ньюкасл» были гораздо более убедительны.

«Ливерпуль» спокойно разгромил в гостях «Марсель» (3:0). В первом тайме Доминик Собослаи низом точно пробил со штрафного, а после перерыва вратарь хозяев Херонимо Рульи забросил мяч в свои ворота. В концовке Коди Гакпо довел дело до разгрома.

С таким же счетом «Ньюкасл» обыграл ПСВ. В первом тайме голландцы своими привозами подарили англичанам два гола — отличились Йоан Висса и Энтони Гордон. Интрига была убита, а в середине второго тайме Харви Барнс произвел контрольный выстрел.

Другие матчи

Фото: [ УЕФА ]

«Барселона» провела веселый матч в Праге против «Славии» — 4:2. Каталонцам пришлось отыгрываться после гола Васила Кушея на 10-й минуте. Фермин Лопес положил два в ответ, но «Славия» еще до перерыва сравняла счет. Во втором Дани Ольмо красиво пробил в девятку, а черту подвел Роберт Левандовски.

«Ювентус» спокойно убрал дома «Бенфику» Жозе Моуринью. Во втором тайме Кефрен Тюрам и Уэстон Маккенни закрепили голами преимущество туринцев. У «Бенфики» был шанс вернуться в игру, но на 80-й минуте Эвангелос Павлидис поскользнулся при исполнении пенальти.

«Атлетико» сыграл вничью на выезде с «Галатасараем» — 1:1. Джулиано Симеоне быстро открыл счет, но затем случился автогол Маркоса Льоренте. А в концовке «матрасников» спас Ян Облак, совершивший два ключевых сейва.

«Атлетик» на выезде забрал победу у «Аталанты» — 3:2. Хозяева вели после первого тайма благодаря голу Джанлуки Скамакки и вроде бы владели серьезным преимуществом, но после перерыва «Атлетик» перестроился и быстро забил три подряд. Важнейшая победа для Бильбао, сохранившая баскам шансы на плей-офф.