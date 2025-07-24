Карьера самой талантливой фигуристки России может рухнуть в 13 лет: кто виноват

В феврале 13-летняя фигуристка Елена Костылева из «Ангелов Плющенко» выиграла первенство России и финал юниорского Гран-при. Полгода спустя у самой талантливой фигуристки страны возникли проблемы.

Костылевой восхищалась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. После проката фигуристки на финале Гран-при она сказала, что за 55 лет не видела такого проката и такой одаренной девочки. Тарасова заявила, что Костылева прямо сейчас могла бы выиграть чемпионат мира.

Тренер Елизавета Нугуманова сказала, что в жизни не видела такой работоспособной девочки, как Костылева. Что пошло не так?

Фото: [ Федерация фигурного катания на коньках России ]

«За все несет ответственность Плющенко»

В середине июля Костылева вместе с мамой Ириной улетела на отдых в Турцию, хотя обычно отпуск у фигуристок заканчивается в конце июня. Оказалось, что юная спортсменка восстанавливается после череды травм — об этом мы знаем со слов Ирины Костылевой.

«Потеря четверного риттбергера у Лены в середине апреля — целиком ответственность Плющенко. Это либо непрофессионализм, либо сознательная тактика — „отнять“ у спортсменки прыжок. Что ни выбери — „хрен редьки не слаще“. А возвращение квад-риттбергера при том же тренере, без страховки… Постоянные падения на бедро в итоге привели к травме. Не нужно сваливать ошибку тренера на кого-то другого», — написала Ирина Костылева.

По ее словам, Елена за 15 месяцев получила семь травм. Ирина Костылева заявила, что Плющенко перегрузил ее дочь, непонятно для чего давая ей упражнения с утяжелениями.

«Зачем спортсменке, чемпионке, рекордсменке с шестью ультра-си элементами в программе давать такие упражнения, после которых она даже тройные не могла прыгнуть?» — задалась вопросом Костылева-старшая.

Она подчеркнула, именно из-за таких упражнений фигуристка Софья Муравьева решила уйти из «Ангелов Плющенко».

«Похитили ребенка»

Фото: [ Ирина Костылева/соцсети ]

Это не первый скандал, инициированный Ириной Костылевой. Не прошло и месяца после того, как Плющенко «похитил» юную фигуристку. В соцсетях стали появляться ролики, на которых некая женщина, предположительно, Ирина, утверждала, что в доме Плющенко силой удерживают ее дочь. Якобы с целью подписания невыгодного контракта. В последнем ролике полиция увозила женщину.

Правда, все закончилось быстро. Ирина выпустила обращение, что с ней и дочерью все в порядке, а Плющенко назвал историю фейком.

«Все в порядке. Девочка работает, все хорошо, нет проблем. Катаемся на мотоцикле, она гуляет, бегает, прыгает. Все в порядке», — сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Притапливают судьи»

В академии «Ангелы Плющенко» у Ирины Костылевой явно не сложились отношения с окружением фигуристки Софьи Сарновской. И она не упускает случая упомянуть соперницу Елены в негативном ключе.

В начале апреля Ирина прокомментировала итоги первенства России в старшем возрасте, в котором Елена не принимала участия.

«Как вам прокат Сарновской с двумя падениями? По головам чистых дев? Внаглую втащили в сборную. Позор. Главное, этот позор падает на всех спортсменов „Ангелов Плющенко“, в том числе и Лену, которую притапливают всегда, даже „свои“ судьи с Мособласти», — написала Ирина Костылева.

В недавнем посте она обвинила Сарновских в «неверности» Плющенко: ее Елена за 15 месяцев не тренировалась ни с одним тренером не из команды академии, а Софья «скачет по всей Москве».

Что дальше?

Еще полгода назад Ирина Костылева рассыпалась в благодарностях академии «Ангелы Плющенко» и правительству Московской области за шикарные условия для тренировок и жизни, которые были предоставлены ее дочери.

Фото: [ соцсети ]

Несмотря на жесткие обвинения в адрес самого Плющенко от Ирины, Елена Костылева и второй сезон проведет в «Ангелах». Как пояснила мама фигуристки, они решили остаться из-за Яны Рудковской. По ее словам, никто не тратил на Лену столько внимания и материальных средств, как супруга Плющенко и совладелица «Ангелов».

Очевидно, что Елена Костылева пропустит контрольные прокаты сборной — они пройдут уже в середине августа. Этапы юниорской серии Гран-при стартуют 14 октября: время, чтобы залечить травмы и подготовиться к началу сезона еще есть.