Кейн спас Англию от позора, безумный камбэк Бельгии, США прошли Боснию: что случилось на ЧМ

На чемпионате мира по футболу стали известны еще три участника 1/8 финала. В следующую стадию турнира пробились сборные Англии, Бельгии и США

«Без Кейна мы бы не прошли»

Сборная Англии играла с ДР Конго и проигрывала до 75-й минуты. Уже на седьмой минуте африканцы повели в счете. Брайан Чипенга прорвался к воротам, пробил в ближний угол, а Джордан Пикфорд не смог спасти.

Зато в других воротах играл настоящий герой. Лионель Мпаси спасал конголезцев после ударов в упор. Вратарю помогали и защитники, самоотверженно борясь за мячи в своей штрафной после бесконечных навесов англичан.

Англия могла бы с позором отправиться домой, если бы не мастерство Харри Кейна. На 75-й минуте он прочувствовал, куда пойдет подача, выскочил из-под защитника и пробил головой — Мпаси кончиками пальцев дотянулся, но на этот раз спасти не смог.

На 86-й Кейн получил мяч, нашел пространство для того, чтобы подготовить удар, и жахнул в девятку. Оба гола — показательные шедевры и наглядное пособие, как должен играть настоящий голеадор. «Без Кейна мы, возможно, не вышли бы дальше», — констатировал экс-голкипер сборной Англии Пол Робинсон.

В 1/8 финала Англию ждет еще более серьезное испытание: Мексика выиграла на турнире все четыре матча и показывает исключительно организованную игру.

Лукаку запустил камбэк Бельгии

Фото: [ ФИФА ]

Сенегал почти весь матч был лучше Бельгии, у которой совсем иссякли идеи в атаке. В середине первого тайма Хабиб Диарра открыл счет после добивания, а в начале второго Исмаила Сарр убежал к воротам после отличного дальнего паса Садьо Мане.

Время шло, а счет на табло 2:0 не менялся. Наконец, на 86-й минуте Ромелу Лукаку удачно замкнул прострел, а еще через три минуты Юри Тилеманс опередил нерасчетливо сыгравшего на выходе голкипера сенегальцев. Чудесное спасение Бельгии: ничто не предвещало такого разворота в матче.

В овертайме у команд было по отличному моменту. Вначале Ибраим Мбайе не попал в ворота из выгодного положения, а на 117-й минуте бельгиец Доди Лукебакио пробил в перекладину.

На этом момент не закончился. ВАР взялся смотреть единоборство Тилеманса с Ламином Камара. Разбирательство продолжалось несколько минут, но рассмотрев эпизод со всех ракурсов арбитр Саид Мартинес из Гондураса указал на точку. Пострадавший Тилеманс четко реализовал пенальти. Шла 125-я минута, и гол бельгийцев оказался самым поздним в истории чемпионатов мира.

Все три команды стран-хозяев ЧМ вышли в 1/8 финала

Фото: [ ФИФА ]

Сборные Канады, Мексики и США — команды стран-хозяев чемпионата мира — дружно вышли в плей-офф, а затем преодолели 1/16 финала. Канада дожала сборную ЮАР (1:0), Мексика уверенно разделалась с Эквадором (2:0), а затем и сборная США отправила домой с турнира команду Боснии и Герцеговины.

Одноклубник Александра Головина по «Монако» Флориан Балогун дважды забил в первом тайме. Правда, первый гол был отменен из-за офсайда, зато второй был абсолютно легитимен. Американцы были заметно сильнее соперника, и на 82-й минуте Малик Тиллман ювелирно положил со штрафного. 2:0.

В 1/8 финала сборная США сыграет с Бельгией, и европейцы отнюдь не выглядят фаворитами в этом противостоянии.