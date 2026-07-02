В Совфеде объяснили, почему Европе будет трудно выбрать представителя для переговоров

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев считает маловероятным быстрый выбор Европейским союзом переговорщика для диалога с Россией. По его мнению, кандидат должен пользоваться доверием как в Европе, так и в России, а также не быть связанным с прежней антироссийской политикой ЕС. Об этом пишет ТАСС.

Европейскому союзу будет непросто определить представителя, который смог бы вести переговоры с Россией. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

По словам сенатора, потенциальный переговорщик должен соответствовать сразу двум ключевым требованиям. С одной стороны, он должен обладать высоким политическим авторитетом внутри Евросоюза, а с другой — пользоваться доверием российской стороны. При этом, считает Косачев, такой человек не должен ассоциироваться с курсом, который ЕС проводил в отношении России в последние годы, в том числе в контексте украинского кризиса.

По мнению парламентария, именно это обстоятельство существенно осложняет поиск подходящей кандидатуры. Он отметил, что найти европейского политика, который одновременно обладал бы влиянием в ЕС и не нес ответственности за прежнюю политику Брюсселя, будет крайне сложно.

Косачев также напомнил, что ранее президент России Владимир Путин упоминал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера как возможную кандидатуру для переговоров между Россией и Евросоюзом. Однако, по словам сенатора, европейская сторона не поддержала эту идею, посчитав политика недостаточно авторитетным. В связи с этим Косачев выразил мнение, что задача по поиску компромиссной фигуры для переговорного процесса может оказаться для ЕС практически невыполнимой.

Ранее президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.