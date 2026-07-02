«Зачем разжигать такие страсти»: комментатор Орлов не верит в переход Тюкавина в «Зенит»
Комментатор Орлов о переходе Тюкавина в «Зенит»: «Вы смеетесь, что ли?»
Фото: [ФК «Динамо»]
Комментатор Геннадий Орлов в разговоре со «Спорт-Экспрессов» прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в «Зенит».
Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов подтвердил, что петербургский клуб обращался в «Динамо» по поводу Тюкавина. СМИ сообщали, что «Зенит» предлагал за нападающего 30 млн евро.
Орлов же считает историю с переходом Тюкавина нереалистичной и раздутой.
«Вы можете себе представить, чтобы москвичи продали даже за приличные деньги своего ведущего футболиста? Вы смеетесь, что ли? Тюкавин — олицетворение нынешнего «Динамо». И вдруг он уходит в «Зенит»?! Ну вы чего? Руководители московского клуба — самоубийцы? Болельщики им никогда не простят этой продажи! Разве не так? Зачем разжигать такие страсти?» — заявил Геннадий Орлов.
Комментатор отметил, что некорректно проводить аналогии с переходами в «Зенит» нападающих Артема Дзюбы и Александра Соболева, поскольку в этих случаях «Спартак» не особо держался за этих игроков.
Ранее Константин Тюкавин заявил, что вопрос о его переходе в «Зенит» будет решать руководство «Динамо».