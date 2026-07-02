В Совфеде рассказали, по каким вопросам Россия не готова к компромиссам

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил о готовности России к продолжению переговоров по урегулированию украинского конфликта. При этом, по его словам, устранение причин, которые, как считает российская сторона, привели к конфликту, не может быть предметом компромисса. Об этом пишет ТАСС .

Россия готова к продолжению переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине и обсуждению широкого круга вопросов. Однако ключевые темы, связанные с устранением первопричин конфликта и обеспечением безопасности страны, не могут быть предметом уступок. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

По словам сенатора, любой переговорный процесс предполагает поиск взаимоприемлемых решений и определенные компромиссы. Вместе с тем он подчеркнул, что существуют принципиальные вопросы, по которым, по его мнению, уступки недопустимы.

К таким вопросам Косачев отнес устранение первопричин конфликта, соблюдение прав людей и обеспечение безопасности России. Он отметил, что именно эти темы являются основополагающими для российской позиции.

Сенатор также заявил, что Россия уже демонстрировала готовность к компромиссам. В качестве примеров он привел заключение Минских соглашений в 2014–2015 годах, а также инициативы президента Владимира Путина, выдвинутые в декабре 2021 года и касавшиеся обсуждения взаимных гарантий безопасности и новой архитектуры коллективной безопасности в Европе.

По мнению Косачева, эти предложения свидетельствовали о готовности Москвы к диалогу, однако, как отметил парламентарий, они не получили поддержки со стороны западных стран.

Ранее сообщалось, что в Совфеде объяснили, почему Европе будет трудно выбрать представителя для переговоров.