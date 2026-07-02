Бельгийцы забили самый поздний гол в истории чемпионатов мира

В матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу Бельгия — Сенегал (3:2) был забит самый поздний гол в истории турнира, сообщил испанский комментатор и статистик Алексис Мартин-Тамайо (MisterChip) в своей социальной сети.

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс принес победу своей команде на 120+5-й минуте, реализовав пенальти. Гол получился таким поздним потому, что ВАР долго рассматривал эпизод с назначением 11-метрового.

Ранее на чемпионатах мира лишь два мяча были забиты в компенсированное к овертайму время. В 2014 году алжирец Абдельмалек Джабу забил Германии, когда отметка секундомера показывала 120:49. Впрочем, тот гол уже ничего не решал — Германия успела забить в овертайме два. В 2006-м знаменитый итальянец Алессандро Дель Пьеро забил на отметке 120:13. Но и тот гол не был судьбоносным, минутой ранее Фабио Гроссо уже обеспечил итальянцам победу.

Дважды мячи забивались на последней минуте дополнительного времени. Оба раза их авторами становились англичане: Джеффри Херст в легендарном финале с Англией в 1966 году и Дэвид Платт в матче с Бельгией в 1990-м.

Ранее стало известно, что сборная Бельгии сыграет в 1/8 финала с командой США.