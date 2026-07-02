«Спартак» продлил контракт с голкипером, за два года сыгравшим один матч

Московский «Спартак» продлил на один год контракт с 39-летним голкипером Александром Довбней. Для футболиста следующий сезон станет третьим в составе красно-белых.

Опытный голкипер, выступавший за многие клубы РПЛ, Первой и Второй лиг, в «Спартаке» имеет статус третьего вратаря после Александра Максименко и Ильи Помазуна. Он важен для тренировочного процесса, но игрового времени почти не имеет.

За два сезона в «Спартаке» Помазун сыграл в официальных матчах лишь однажды: 18 мая 2025 года на 19 минут вышел на замену в матче РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

Ранее ФК «Ростов» подписал контракт с 31-летним бразильским защитником Игором Ногейрой, прежде выступавшим за азербайджанский «Сабах».