Самая дорогая поломка авто летом: названы главные причины избегать вождения в жару

Наиболее дорогостоящий ремонт автомобиля чаще всего связан с двигателем и системой охлаждения. По словам эксперта, именно летом риск серьезных поломок заметно возрастает из-за высокой нагрузки на основные узлы машины. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исполнительного директора управления по работе с партнерами «СберЛизинга» Ашота Ерицяна.

По его словам, одной из самых дорогостоящих проблем остается выход из строя двигателя. Нередко причиной становится перегрев, который водители игнорируют, продолжая движение даже после появления первых тревожных признаков. В результате небольшая неисправность может перерасти в капитальный ремонт силового агрегата.

Эксперт отметил, что в жаркую погоду нагрузка на систему охлаждения существенно возрастает, особенно во время длительных поездок. Даже незначительные дефекты, которые почти незаметны в городском режиме, на трассе способны привести к серьезным последствиям и незапланированным расходам.

Среди первых признаков возможной неисправности Ерицян назвал посторонние шумы, вибрации, утечки технических жидкостей и нестабильную работу кондиционера. Многие автомобилисты не придают этим симптомам значения, хотя именно они часто сигнализируют о начинающейся поломке.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, специалист рекомендует своевременно проходить техническое обслуживание и не откладывать диагностику. Перед поездками в отпуск также стоит проверить систему охлаждения, тормоза, состояние шин и аккумулятора. По словам эксперта, профилактика практически всегда обходится значительно дешевле, чем устранение серьезной поломки, произошедшей в дороге.

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