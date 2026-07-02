Новый налоговый вычет начнет действовать в России с сентября

С 1 сентября 2026 года в стране начнет действовать новый налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Он позволит вернуть часть уплаченного НДФЛ гражданам, оформившим долгосрочные договоры добровольного страхования жизни с 1 января 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минфин.

В ведомстве пояснили, что соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс федеральным законом № 418-ФЗ. Новая мера распространяется на страховые взносы по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным начиная с 1 января 2025 года.

Как отметили в Минфине, размер налогового вычета будет зависеть от суммы уплаченных страховых взносов, а также от ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), по которой облагаются доходы гражданина. Таким образом, часть ранее уплаченного налога можно будет вернуть при соблюдении установленных условий.

Кроме того, с 1 сентября увеличится максимальный размер вычета для родителей, оформляющих договоры в пользу своих детей. Предельная сумма взносов, которую можно заявить к вычету, вырастет с 400 тыс. до 500 тыс. рублей.

В Минфине подчеркнули, что налоговый вычет является одной из мер государственной поддержки, направленной на развитие долгосрочных накоплений и повышение интереса граждан к финансовым инструментам для формирования сбережений. Подробные условия получения вычета и порядок его оформления можно уточнить в Федеральной налоговой службе.

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