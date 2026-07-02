Сексолог перечислила преимущества регулярного секса для организма

Издание TN со ссылкой на сексолога Наюру Мальнеро сообщает, что регулярная сексуальная активность может положительно влиять на здоровье и способствовать долголетию. По словам специалиста, интимную жизнь можно рассматривать как один из видов физической нагрузки, который приносит пользу всему организму. Об этом пишет Лента.ру .

Регулярный секс способен положительно сказаться на физическом и психическом здоровье человека. Такое мнение высказала сексолог Наяра Мальнеро.

По словам специалиста, сексуальную активность можно сравнить с умеренной физической нагрузкой. Она помогает поддерживать нормальную работу сердечно-сосудистой системы и, как отмечает эксперт, может снижать риск развития заболеваний сердца.

Мальнеро также перечислила и другие возможные преимущества регулярной интимной жизни. По ее словам, она способствует поддержанию здорового веса, помогает сохранять когнитивные функции с возрастом, снижает уровень гормона стресса — кортизола, а также уменьшает хроническое воспаление в организме.

Кроме того, специалист отметила, что регулярная сексуальная активность может положительно влиять на иммунную систему, повышая сопротивляемость организма различным инфекциям.

Отдельно сексолог подчеркнула, что возраст не является препятствием для полноценной интимной жизни. По ее мнению, при отсутствии медицинских противопоказаний получать удовольствие от секса и извлекать пользу для здоровья можно в любом возрасте.

Ранее сообщалось, как распознать аллергию на солнце.