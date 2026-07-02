Мирра Андреева расплакалась после вылета с Уимблдона

Пятой ракетке мира Андреевой явно не повезло со жребием на турнире. 30-летняя Крейчикова хоть и занимает сейчас 38-е место в рейтинге, еще два года назад побеждала на Уимблдоне, а в 2022 году была второй ракеткой мира.

Россиянка, в мае выигравшая «Ролан Гаррос», была очень расстроена ранним вылетом с Уимблдона и расплакалась на пресс-конференции. Тем не менее, Мирра продолжила отвечать на вопросы журналистов.

Андреева призналась, что ей понадобится время, чтобы прийти в себя от этого поражения. Теннисистка планирует несколько дней отдохнуть, а затем начать подготовку к турнирам на харде.

Ранее третья ракетка мира немец Александр Зверев признался, что страдает от аллергии на травяное покрытие.